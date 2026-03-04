Das 277-Millionen-Euro-Projekt soll ein Leuchtturm für ganz Ostdeutschland werden. Die Entwicklung des Konzepts hinkt jedoch hinterher, rügt Staatskanzleichef Robra.

Wo bleiben die Inhalte? Sachsen-Anhalt bemängelt Planungen für das Zukunftszentrum in Halle

Magdeburg/MZ. - Bei den Planungen für das Zukunftszentrum in Halle fehlt es nach Einschätzung der Landesregierung bislang an konzeptionellen Überlegungen. „Man darf es kritisch sehen, dass die inhaltliche Ausgestaltung allem anderen hinterherhinkt“, sagte Staatskanzleichef Rainer Robra (CDU) am Mittwoch bei der Regierungsbefragung im Landtag auf Nachfrage der Grünen. Zuständig für die Planungen ist die Bundesregierung.