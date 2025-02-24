Der Wetterumschwung in Sachsen-Anhalt hält an. Laut DWD gibt es Anfang März Sonne, frühlingshafte Temperaturen und überwiegend klaren Himmel.

Sonne und milde Temperaturen: Frühling hat Sachsen-Anhalt fest im Griff

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Milde Temperaturen machen es sich in Sachsen-Anhalt gemütlich. Ein Hochdruckeinfluss sorgt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) jedoch vorübergehend für trockenere und etwas kühlere Luft.

Wetter in Sachsen-Anhalt zur Wochenmitte sonnig und niederschlagsfrei

Nachdem sich der Nebel am Mittwoch, dem 4. März, verzogen hat, bleibt es meist heiter und niederschlagsfrei. Bei Temperaturen zwischen 11 und 14 Grad bleibt es auch in der Wochenmitte frühlingshaft.

In der Nacht zu Donnerstag, dem 5. März, kann sich gebietsweise Nebel und Hochnebel bilden. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 2 Grad – im Harzvorland bei bis zu -5 Grad.

Bei Temperaturen zwischen 13 und 17 Grad bleibt es laut DWD auch am Donnerstag, dem 5. März, überwiegend sonnig und trocken.

In der Nacht zu Freitag, dem 6. März, können die Temperaturen auf bis zu 2 Grad absinken. Es kann zur Bildung von Nebel und Hochnebel kommen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Es bleibt sonnig und warm zum Wochenende

Nachdem sich der Nebel und Hochnebel aufgelöst haben, zeigt sich der Freitag, der 6. März, von seiner sonnigen Seite. Bei Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad bleibt es trocken.

In der Nacht zu Samstag, dem 7. März, ist es zunächst gering bewölkt. Vereinzelt kann sich Nebel bilden. Mit Regen wird laut DWD nicht gerechnet. Die Temperaturen sinken auf -4 bis 3 Grad ab.

Das Wochenende startet am Samstag, dem 7. März, zunächst sonnig. Später ziehen gebietsweise hohe Wolkenfelder über Sachsen-Anhalt hinweg. Trotzdem bleibt es trocken. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 15 und 18 Grad.

In der Nacht zu Sonntag, dem 8. März, bleiben die Wolkenfelder bestehen. Die Temperaturen sinken auf bis zu -1 Grad ab.