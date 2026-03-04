Die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) warnen derzeit vor Betrügern, die es auf die Unterschrift und Daten ihrer arglosen Opfer abgesehen haben.

Magdeburg. – Die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) warnen vor Betrügern, die sich als Mitarbeiter eines Tochterunternehmens ausgeben.

Dabei würden die Täter differenziert vorgehen. "Drei Männer geben sich als Mitarbeiter einer vermeintlichen Tochterfirma von uns aus. Sie tragen SWM-Schlüsselbänder mit blauen Anhängern und gefälschten Mitarbeiterausweisen", erklärt Dr. Annette Petrasch, Bereichsleiterin des SWM Kundenservices.

Die Männer würden dabei fälschlicherweise angeben, Stromzähler überprüfen zu müssen. "Hier geht es vermutlich um den Abzug von vertraulichen Daten, da die Zählernummern für eine Kündigung und den Neuabschluss relevant sind", erläutert Dr. Petrasch.

Bei einer zweiten Vorgehensweise würden die Kriminellen behaupten, dass die SWM eine Erhöhung der Strompreise plane und Tarife der angeblichen Tochterfirma günstiger seien. Lehnt der Kunde den Wechsel ab, so werde dennoch um eine Unterschrift gebeten, "als Nachweis für den Chef", heißt es dazu auf der Internetseite der SWM.

Betrüger wollen an Unterschrift und Daten ihrer Opfer gelangen

Zudem versuchten die Betrüger, auf anderen Wegen Unterschriften zu erschleichen, mit denen Verträge mit der SWM gekündigt werden, obwohl die Kunden eigentlich keinen Lieferantenwechsel wünschen.

Wer befürchtet, Besuch von den Betrügern erhalten zu haben, sollte sich laut SWM bei der Verbraucherzentrale melden und Anzeige bei der Polizei erstatten. "Damit helfen Sie am schnellsten, solche Betrüger dingfest zu machen und andere zu schützen", so Dr. Petrasch.

Auch die SWM berate im Kundencenter oder über die Hotline direkt. Die SWM-Bereichsleiterin weist darauf hin, dass sich niemand scheuen müsse, "zu uns zu kommen, wenn er oder sie auf die perfiden Tricks hereingefallen ist".