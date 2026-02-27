Mehr KI-Agenten als Menschen, mehr Gentechnik in der Ernährung und Roboter in jedem Haushalt: Der Leipziger Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky erklärt, wie das Leben in zehn Jahren aussehen wird. Welche Chancen Sachsen-Anhalt dabei erwarten.

„Wir werden mehr Zeit haben“: So leben Sachsen-Anhalter im Jahr 2036

Hilfe im Haushalt: In zehn Jahren sollen immer mehr humanoide Roboter, wie hier auf diesem KI-generierten Bild, Menschen auch Arbeit zu Hause abnehmen.

Halle/MZ. - Künstliche Intelligenz wird das Leben und Arbeiten entscheidend verändern. Sie schafft neue Möglichkeiten – aber wälzt auch eine vertraute Welt um. Viele Deutsche blicken eher pessimistisch auf den Wandel. Genau das ist ein Problem, sagt der Leipziger Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky. Im Gespräch skizziert er die Megatrends und zeigt sich optimistisch – für die Welt und auch für Sachsen-Anhalt.