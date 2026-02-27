Der Bachelor of Laws könnte das Jurastudium entspannen. Im Landtag von Sachsen-Anhalt wird heute über den neuen Abschluss debattiert. Eine Studentin aus Halle berichtet von hohem Druck und Existenzangst.

Kommt jetzt ein Bachelor of Laws als Rettungsanker für Jura-Studierende der Universität Halle?

Jurastudentin Michelle Brasche bereitet sich im Selbststudienraum (SSR) der Uni Halle auf ihr erstes Staatsexamen vor.

Halle/MZ. - Wenn Michelle Brasche morgens um acht Uhr in der Bibliothek sitzt, hat sie oft schon eine unruhige Nacht hinter sich. Seit Monaten lebe sie im Ausnahmezustand. Die 24-Jährige studiert im neunten Semester Jura an der Uni Halle und will im August ihr Examen schreiben. Es ist der erste Schritt auf dem Weg zur Volljuristin. Danach folgen Referendariat und zweites Staatsexamen. Erst mit diesem Abschluss darf sie als Richterin oder Anwältin arbeiten.