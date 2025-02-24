Während Schnee, Frost und Kälte in den vergangenen Wochen Sachsen-Anhalt fest im Griff hatten, gibt es nun einen großen Umschwung. Laut DWD kommt es am letzten Februarwochenende zu frühlingshaften Temperaturen mit bis zu 18 Grad Celsius.

Trotz Wolken: Frühling kommt mit bis zu 18 Grad am Wochenende

In Sachsen-Anhalt machen sich frühlingshafte Temperaturen breit. Mit bis zu 18 Grad herrscht am Wochenende das perfekte Wetter für einen Ausflug mit der Familie.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Milde Temperaturen machen es sich in Sachsen-Anhalt gemütlich. Zwischen einem Hochdruckgebiet über Osteuropa und einem Tief über dem Nordatlantik kommt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) frühlingshaftes Wetter zu uns.

Bis zu 20 Grad und Sonne! Perfektes Wetter am Freitag

Nachdem sich am Freitag, dem 27. Februar, der Nebel aufgelöst hat, erwartet Sachsen-Anhalt viel Sonnenschein. Die Höchstwerte erreichen 17 bis 20 Grad, in den Harzhochlagen um 14 Grad. Auf dem Brocken wird es stürmisch.

In der Nacht zu Samstag, dem 28. Februar, ist es zunächst klar. Später ziehen vom Nordwesten her Wolken auf. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 9 Grad.

Frühlingshafte Temperaturen am Wochenende

Am Samstag, dem 28. Februar, wird es überwiegend stark bewölkt, im Harz und in der Altmark kann es laut dem DWD regnen. Die Temperaturen erreichen 13 bis 18 Grad.

In der Nacht zu Sonntag, dem 1. März, bleibt es stark bewölkt mit gebietsweisem Regen. Die Temperaturen gehen auf 3 bis 6 Grad zurück.

Regnerischer Start in den März in Sachsen-Anhalt

Am Sonntag, dem 1. März, wird es wolkig bis stark bewölkt, meist trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 14, im Harz zwischen 7 und 10 Grad. Auf dem Brocken werden stürmische Böen erwartet.

Die Nacht zum Montag, dem 2. März, startet zunächst wolkig, später teils stark bewölk. Stellenweise ist mit Regen zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 2 und 5 Grad.

Am Montag, dem 2. März, startet der Tag zunächst stark bewölkt, später lockert sich der Himmel auf. Vor allem im Norden ist zum Teil mit Regen zu rechnen. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 11 und 14 Grad.

In der Nacht zum Dienstag, dem 3. März, wird es wolkig, teils gering bewölkt. Lokal ist mit Nebel zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 1 und 4 Grad.