Sachsen-Anhalter buchen jetzt ihren Sommerurlaub. Preisturbulenzen werden zur immer größeren Hürde. Aber wo können Kunden jetzt noch sparen?

Wie Sachsen-Anhalter jetzt günstig reisen können - und wohin

Im Januar buchen Sachsen-Anhalter ihren Urlaub. Drei Länder stehen oben auf der Liste.

Halle/MZ. - Die Feiertage sind vorbei, der Januar ist kalt: Die Sachsen-Anhalter sehnen sich nach dem Sommerurlaub. Die Reisebüros im Land verzeichnen eine Flut an Anfragen. „Der Januar ist der wichtigste Monat für die Branche. Jetzt ist die Hauptbuchungszeit“, sagt Frank Otto, Geschäftsführer des Reiseland Sangerhausen (Mansfeld-Südharz). „Ein Grund ist auch, dass nun die Urlaubsjahresplanung in den Unternehmen durch ist.“