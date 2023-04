Das IdentMe-Team Patricia Holm, Anne Findeisen und Richard Pabst (von links) demonstriert die Probenentnahme in der Kiesgrube Ost in Zerbst.

Die Kiesgrube ruht im Licht der Vormittagssonne. Am Ufer des Sees läuft Alfred Schildt entlang und sammelt alte Kaffeebecher und Zigarettenreste auf. „Die Leute lassen alles hier liegen“, sagt der Vorsitzende des Anglervereins Zerbst (Anhalt-Bitterfeld). Die Kiesgrube am Rande der Stadt hat sein Verein gepachtet. „Am anderen Ende des Sees wird noch abgebaut“, erzählt Schildt und zeigt in Richtung Nordwesten, wo Lastwagen zu sehen sind. „Unser Teil hier soll jedoch schon renaturiert werden – auch unter Wasser.“