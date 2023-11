In Bosbüll (Schleswig-Holstein) hat GP Joule bereits ein Nahwärmenetz aufgebaut. Dazu wurden viele Kilometer Rohre verlegt, durch die Warm- und Kaltwasser zum Kunden und von dort wieder weg fließen. In Sachsen-Anhalt kommen die ersten Rohre voraussichtlich Anfang 2024 in den Boden.

(Foto: GP Joule)