Der Bus kommt - aber was für einer! Shuttles wie der in Stolberg (Südharz) getestete "Thyra Floh" sollen in einigen Jahren in Sachsen-Anhalt Alltag sein.

Magdeburg/MZ - Rund 130 Expertinnen und Experten aus der Verkehrsbranche beraten an diesem Donnerstag und am Freitag auf einer Konferenz in Magdeburg über „autonomes und vernetztes Fahren“. In den Blick nehmen sie dabei vor allem den Nahverkehr in ländlichen Regionen. Was rollt da auf Sachsen-Anhalt zu? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.