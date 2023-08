Halle/MZ - Starkregen, Sturmböen und sogar Schnee in höheren Lagen: Die vergangenen zwei bis drei Wochen waren wettertechnisch in Sachsen-Anhalt alles andere als sommerlich.

„Der Monat August ist komplett abgestürzt“, sagte Dominik Jung von meteorologischen Dienst wetter.net. Entsprechend bestand die Befürchtung, dass die wärmste Jahreszeit dieses Jahr komplett ausfällt. Das allerdings, so zeigen die neuesten Prognosen, wird nicht der Fall sein. „Der Sommer kommt zurück zu uns“, so Dominik Jung.

So kalt wie in den ersten Augusttagen war es lange nicht mehr. Die mittlere Temperatur lag in Deutchland bei 16,4 Grad Celsius und damit 1,1 Grad niedriger als im Zeitraum 1961 bis 1990 und sogar 2,9 Grad niedriger als im Zeitraum 1991 bis 2020. Schuld daran war auch das Tief Zacharias, das kalte und nasse Luft nach Sachsen-Anhalt brachte.

Sommerliches Wetter hält in Sachsen-Anhalt lange an

Die für den Hochsommer erstaunlich tiefen Temperaturen werden nun jedoch vertrieben - und zwar vom Hoch Karin. „Das zieht aus Südwesteuropa heran“, erklärte Dominik Jung. Die Auswirkungen werden daher zuerst in Westdeutschland spürbar, zum Wochenende hin dann auch in Sachsen-Anhalt - und das nicht nur ein paar Tage. „Die Temperaturen steigen im Mittel auf um die 25 bis 28 Grad“, so Meteorologe Jung. Und diese Hochphase dauere nach aktuellen Berechnungen bis etwa 23. August an.

Spitzentemperaturen werden dabei vor allem im Südwesten Deutschlands erreicht, wo 35 und mehr Grad Celsius möglich sind. Aber auch in Sachsen-Anhalt sollte die 30-Grad-Marke fallen. Beste Aussichten dafür bestehen am Donnerstag kommender Woche (17. August). Unterbrochen werden die sommerlichen Tage immer wieder von Gewittern und Regenschauern. Die werden aber bei weitem nicht so langanhaltend sein, wie in den vergangenen Wochen.