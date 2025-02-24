Von Halle bis zum Harz wird es ungemütlich: Der Herbst zeigt in Sachsen-Anhalt seine raue Seite mit Wind, Regen und Gewittern. Besonders auf dem Brocken sind orkanartige Böen möglich.

DWD warnt vor Sturm in diesen Städten und Kreisen! Das Wetter in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt steht ein stürmisches Herbstwochenende bevor. Meteorologen warnen vor starken Windböen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Ein Tiefdruckgebiet über den Britischen Inseln sorgt für deutlich wechselhafteres und stürmisches Wetter in Sachsen-Anhalt.

Mit einer südlichen Strömung gelangt mildere, aber auch feuchtere Luft in die Region. Besonders im Harz ist mit kräftigem Wind zu rechnen – auf dem Brocken drohen zeitweise schwere Sturmböen und womöglich Schneefall.

Deutscher Wetterdienst warnt am Sonntag vor Sturmböen

In diesen Landkreis in Sachsen-Anhalt warnt der deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag 8 bis 22 Uhr vor Sturmböen:

Stadt Halle

Stadt Magdeburg

Saalekreis

Salzlandkreis

Kreis Mansfeld-Südharz (10 bis 0 Uhr)

Kreis Stendal (10 bis 0 Uhr)

Kreis Anhalt-Bitterfeld (8 bis 0 Uhr)

Unbeständiges Wetter in Sachsen-Anhalt: Wechselhaft mit Schauern – Milde Temperaturen

In der Nacht zum Sonntag, dem 26. Oktober, gibt es vereinzelte Schauer. Die Tiefstwerte erreichen sieben bis zwei Grad. Weiterhin gibt es Sturmböen auf dem Brocken.

Sonntag Sturmböen und erste Minusgrade im Harz erwartet

Am Sonntag, dem 26. Oktober, ist es stark bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen erreichen maximal 11 Grad. Es ist weiterhin mit stürmischen Böen zu rechnen, im Harz werden orkanartige Böen erwartet.

In der Nacht zum Montag, 27. Oktober, bleiben die Wolken stehen. Im Oberharz können die Temperaturen bei schweren Sturmböen auf -2 Grad sinken.

Neue Woche beginnt mit Sturm und Regen

Am Montag, dem 27. Oktober, bleibt es wolkig. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 10 Grad. Weiterhin ist mit schweren Sturmböen in Sachsen-Anhalt zu rechnen.

In der Nacht zum Dienstag, 28. Oktober, setzen vorübergehend Schauer ein. Auf dem Brocken sind schwere Sturmböen möglich.