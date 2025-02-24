Es bleibt kalt in Sachsen-Anhalt. Während im Harz weiterhin mit Schneefall zu rechnen ist, sorgen Minustemperaturen auch andernorts für glatte Straßen.

Der Winter hat Sachsen-Anhalt erreicht: Im Harz gibt es Schnee.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Ein Tiefdruckgebiet bringt Anfang der Woche feuchte Luft nach Sachsen-Anhalt. Die Woche startet mit leichtem Frost, der für Glätte auf den Straßen sorgt.

Durch gefrierenden Regen kann es im Verlauf des Montags besonders in den Hochlagen und in der Nacht zu Dienstag zu glatten Straßen kommen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Glatte Straßen am Montagmorgen

Am Montag, dem 24. November, ist es wechselnd bis stark bewölkt. Zu Beginn des Tages droht streckenweise Glätte auf den Straßen. Während es vielerorts niederschlagsfrei bleibt, muss im Harz zeitweise mit Schneeregen oder -schauern gerechnet werden.

Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 6 Grad Celsius, im Oberharz um die 0 Grad Celsius. Es weht ein schwacher bis mäßiger Süd- bis Südwestwind. Auf dem Brocken sind Sturmböen möglich.

In der Nacht zu Dienstag, dem 25. November, bleibt es bewölkt bis bedeckt. Zeitweise gibt es Regen oder Schneeregen. Im Oberharz ist leichter Schneefall möglich.

Lokal bildet sich Dunst oder Nebel. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf 1 bis -1 Grad, im Harz auf bis zu -3 Grad. Streckweise bildet sich Glätte.

Schneefall im Harz und Minustemperaturen in der Nacht

Am Dienstag, dem 25. November, bleibt es stark bewölkt. Örtlich ist mit Dunst und Nebel zu rechnen. Zunächst bleibt der Dienstag niederschlagsfrei. Im Tagesverlauf kann es später Regen oder Schneeregen geben – im Harz auch geringen Schneefall.

Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 4 Grad, im Harz zwischen -2 und 1 Grad. Es weiht ein schwacher Wind.

In der Nacht zu Mittwoch, dem 26. November, kann es zeitweise regnen. Auch Schneeregen oder Schneefall sind möglich, besonders im Harz. Die Temperaturen liegen zwischen -2 und 0 Grad, im Harz sinken die Temperaturen bis auf -4 Grad.

Starke Bewölkung und eisige Temperaturen zur Wochenmitte

Auch am Mittwoch, dem 26. November, bleibt der Himmel stark bewölkt, jedoch niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 2 und 4 Grad, im Harz zwischen -2 und 2 Grad. Es weht ein schwacher Westwind.

In der Nacht zu Donnerstag, dem 27. November, ist es wechselnd bis stark bewölkt. Die Nacht bleibt bei Temperaturen zwischen -4 und 0 Grad niederschlagsfrei.