Es wird ungemütlich am letzten Mai-Wochenende 2024. In Sachsen-Anhalt drohen stellenweise Starkregen und schwere Gewitter. Welche Gebiete betroffen sind.

In Sachsen-Anhalt drohen Starkregen und Gewitter am Wochenende rund um den 25. Mai 2024.

Magdeburg/Halle (Saale). - Sonnenschein, Gewitter, Starkregen: In Sachsen-Anhalt könnte das Wetter am letzten Mai-Wochenende rund um den 26. Mai nicht unterschiedlicher sein.

Denn wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, ziehen bereits am Freitag Schauer und Gewitter auf. Diese können zum Teil unwetterartig mit Starkregen, Sturmböen und Hagel verbunden sein können.

Wetter am Samstag und Sonntag in Sachsen-Anhalt: Gewitter und Sturm

In der Nacht zu Samstag klingen die Schauer erst einmal ab, der Tag startet vielerorts meist niederschlagsfrei bei wolkigem Himmel und bis zu 25 Grad, heißt es. Ab dem Nachmittag werde es dann wieder ungemütlich. Gewitter, Sturm und Hagel drohen. Die Situation entspanne sich in der Nacht zum Sonntag wieder. Bei wenig Wolken soll es niederschlagsfrei bleiben. Lokal können sich laut DWD flache Nebelfelder bilden. Die Tiefstwerte liegen demnach bei schwachem Wind zwischen 13 und neun Grad.

Der Sonntag beginne zunächst freundlich. Aber schon ab dem Vormittag drohten Schauer und Gewitter. Örtlich bestehe die Gefahr von Starkregen, Hagel und Sturmböen. Die Temperaturen liegen bei maximal 26 Grad, im Harz 21 Grad. In der Nacht zu Montag entwickeln sich laut DWD erneut Nebelfelder, die Bewölkung gehe jedoch zurück.

Wann spricht man von Starkregen?

Der Deutsche Wetterdienst warnt in drei Stufen vor Starkregen. Von "normalem" Starkregen spricht man, wenn 15 bis 25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde oder 20 bis 35 Liter pro Quadratmeter in sechs Stunden auf die Erde prasseln. Von heftigem Starkregen ist die Rede, wenn 25 bis 40 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde oder 35 bis 60 Liter pro Quadratmeter an Regen in sechs Stunden fallen.

Und von extrem heftigem Starkregen spricht man, wenn mehr als 40 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde oder mehr als 60 Liter Regen pro Quadratmeter in sechs Stunden fallen.