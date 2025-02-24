Die Weihnachtswoche in Sachsen-Anhalt wird frostig. Im Laufe der Woche fallen die Temperaturen auf bis zu minus zehn Grad. Auf dem Brocken wird es wieder stürmisch.

In der Weihnachtswoche gibt es in Sachsen-Anhalt frostiges Winterwetter.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird in der Weihnachtswoche frostig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt eisige Nächte und Sturmböen auf dem Brocken voraus. Eine leichte Chance auf Schnee besteht im Harz.

Am Dienstag, dem 23. Dezember, ist es bedeckt. In der Altmark gibt es ab Mittag größere Auflockerungen. Im Harz fällt zeitweise leichter Schnee. Es besteht Glättegefahr. Die Temperaturen liegen zwischen zwei und fünf Grad. Auf dem Brocken stürmt es. Die Sturmböen können bis zu 70 km/h erreichen.

So frostig wird das Wetter am Heiligabend in Sachsen-Anhalt

In der Nacht zu Mittwoch, dem 24. Dezember, ist der Himmel bedeckt. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte fallen auf bis zu minus fünf Grad.

Am Mittwoch, dem 24. Dezember, lockert sich die Bewölkung im Laufe des Tages immer weiter auf. Vor allem am Morgen und am Abend des Heiligabends rechnet der DWD mit Glätte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus zwei und plus ein Grad.

In der Nacht zu Donnerstag, dem 25. Dezember, bleibt es niederschlagsfrei, aber frostig. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus zehn Grad. Im Harz wird es glatt. Auf dem Brocken herrscht Sturm.

Kein Schnee, dafür frostige Temperaturen zu Weihnachten in Sachsen-Anhalt

Am Donnerstag, dem 25. Dezember, ist es heiter und trocken. Bei Temperaturen zwischen minus fünf und minus ein Grad herrscht am ersten Weihnachtstag Dauerfrost.

In der Nacht zu Freitag, dem 26. Dezember, bleibt es klar. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus sieben bis minus zehn Grad. Auf dem Brocken gibt es Sturmböen.

Am Freitag, dem 26. Dezember, bedecken lockere Wolkenfelder den Himmel. Die Höchsttemperatur am zweiten Weihnachtstag liegt bei zwei Grad. Es weht ein schwacher Nordostwind.

In der Nacht zu Samstag, dem 27. Dezember, ist es locker bewölkt. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus sechs Grad ab.