In den nächsten Tagen gestaltet sich das Wetter in Sachsen-Anhalt vornehmlich sommerlich warm. Das sind die Voraussagen bis Freitag.

Wetter in Sachsen-Anhalt

Wiesen-Margeriten stehen im Licht der aufgehenden Sonne auf einer Wiese in Wernigerode.

Magdeburg. - Viel Sonne und Temperaturen bis 28 Grad erwarten die Menschen in Sachsen-Anhalt am Dienstag. Das Wetter gestaltet sich sommerlich warm. Nur ein paar Wolken tauchen im Tagesverlauf am Himmel auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Regnen soll es nicht.

Die Temperaturen liegen zwischen 25 und 28 Grad, im Harz zwischen 21 und 25 Grad. In der Nacht zum Mittwoch wird es klar. Auf dem Brocken treten stürmische Böen mit Geschwindigkeiten um 70 Kilometer pro Stunde auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 12 Grad.

Das Wetter in Sachsen-Anhalt am Mittwoch, 15.5.2024

Am Mittwoch zeigt sich das Wetter weiter von seiner sommerlichen Seite. Zunächst scheint weiterhin die Sonne, im Tagesverlauf ziehen von Westen zeitweise Wolkenfelder auf. Auf dem Brocken kommt es weiterhin zu Sturmböen. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 28 Grad. In der Nacht wird es laut DWD meist gering bewölkt und es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 12 und 14 Grad.

Das Wetter in Sachsen-Anhalt am Donnerstag, 16.5.2024

Am Donnerstag ist es anfangs gering bewölkt, im Tagesverlauf gibt es zunehmende Bewölkung und zwischen Harz und Burgenland örtliche Schauer. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 26, im Harz zwischen 20 und 23 Grad. Es weht ein mäßiger und teils stark böiger Wind aus Südost. Auf dem Brocken ist es weiter stürmisch. In der Nacht zum Freitag wird es wolkig und nach Abklingen der letzten Schauer vom Abend meist niederschlagsfrei. Bei schwachem Wind aus Ost liegen die Minimaltemperaturen zwischen 14 und 10 Grad.

Das Wetter in Sachsen-Anhalt am Freitag, 17.5.2024

Am Freitag gibt es neben Wolken auch heitere Abschnitte, es ist meist niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 26 Grad, im Harz auf 19 bis 22 Grad. Es weht ein mäßiger Wind aus Ost, vorübergehend sind Windböen, auf dem Brocken stürmische Böen zu erwarten.

In der Nacht zum Samstag ist es dann wolkig bis gering bewölkt und meist niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen bei 11 bis 9 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind um Ost.