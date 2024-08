Wetter in Sachsen-Anhalt

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Hitze und Gewittern in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/Halle (Saale). - Während am Mittwoch in Sachsen-Anhalt noch kräftig die Sonne scheint und es zwischen 30 und 33 Grad warm wird, drohen ab Donnerstag Hitzegewitter. Das geht aus Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor.

Für diese Region in Sachsen-Anhalt besteht aktuell eine Hitzewarnung für Donnerstag in der Zeit zwischen 11 und 19 Uhr:

Altmarkkreis Salzwedel

Landkreis Stendal

Landkreis Börde

Magdeburg

Halle ( Saale )

( ) Dessau-Roßlau

Jerichower Land

Salzlandkreis

Landkreis Harz

Landkreis Mansfeld-Südharz

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Landkreis Wittenberg

Saalekreis

Burgenlandkreis

Wetter in Sachsen-Anhalt: Hitze- und Gewitterwarnung für Ende August

Der Donnerstag wird laut DWD zunächst sonnig, die Temperaturen steigen auf bis zu 35 Grad. Im Tagesverlauf zieht sich der Himmel über dem Bundesland zu. Ab dem Abend steigt die Gewittergefahr dann immer weiter an. In der Nacht zu Freitag erwartet der DWD örtliche Schauer und Gewitter bei Werten zwischen 18 und 15 Grad. In Unwetternähe kann es dann zu stärkeren Windböen kommen.

Der Freitag wird laut Vorhersage eher ungemütlich. Es kommt zu lokalen Schauer und Gewittern, die Temperaturen kühlen sich auf 24 und 27 Grad ab, im Harz sogar auf bis 21 Grad. In der Nacht zum Samstag wird es im Süden wechselnd bis stark bewölkt, dabei sind Schauer und Gewitter möglich. Im Norden lassen hingegen die Niederschläge und starke Bewölkerung langsam nach.

In der Nacht zu Samstag sinkt laut DWD die Gewittergefahr bei Tiefstwerten zwischen 15 und acht Grad. Besonders kühl wird es nach Angaben der Meteorologen in der Altmark.