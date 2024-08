Deutschlandweiter Höchstwert: In Kemberg fällt so viel Regen wie sonst im ganzen Monat

Starkregen gab es am Mittwochabend auch in Kemberg (Landkreis Wittenberg). Die Feuerwehren waren im Einsatz.

Halle (Saale)/Magdeburg. - Regen und Gewitter haben in Sachsen-Anhalt am Mittwochabend zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. Betroffen waren vor allem die Landkreise Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg.

In Kemberg-Radis (Landkreis Wittenberg) prasselte laut Deutschem Wetterdienst so viel Regen wie sonst nirgendwo in Deutschland nieder. 84 Liter je Quadratmeter fielen innerhalb von zwölf Stunden, davon 77 Liter in zwei Stunden. So viel fällt sonst innerhalb eines ganzen Monats. Die Bundesstraße 100 wurde deshalb überflutet.

In Bitterfeld stürzten laut Polizei Bäume um. Ein Baum sei auf ein Auto gestürzt, dabei wurde ein Mensch verletzt. Zudem musste im Kreis Anhalt-Bitterfeld die B246 wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden.

Auf der Autobahn 2 stießen bei Theeßen (Jerichower Land) wegen Aquaplanings mehrere Autos zusammen. Dabei blieb es bei Blechschäden.

Die Schäden hätten meistens schnell wieder beseitigt werden können, hieß es. Der Deutsche Wetterdienst hatte für einige Gebiete in Sachsen-Anhalt vor starkem Gewitter gewarnt.