Hannover/Bremen - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Donnerstag vor Hitze in Teilen Niedersachsens. In der Region Hannover, aber auch im Raum Braunschweig, Göttingen und Lüneburg soll es im Laufe des Tages sehr warm werden, kündigte der DWD an. Der Wetterdienst empfiehlt, die Hitze zu meiden, ausreichend Wasser zu trinken und Innenräume kühl zu halten.

Auf die sommerlichen Temperaturen folgen voraussichtlich Unwetter und Abkühlung. Ab Nachmittag seien einzelne starke Gewitter mit Starkregen bis 25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde und Windböen um 60 Kilometer pro Stunde wahrscheinlich, teilte der Wetterdienst mit. Am Freitag sollen die Temperaturen abkühlen, knapp über 20 Grad werden erwartet.