Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet Mitte Juni in Sachsen-Anhalt mit sommerlichen Temperaturen. Bis zu 32 Grad werden erwartet. Das Wetter verschlechtert sich allerdings am Sonntag drastisch. Dann drohen Gewitter und Starkregen.

Magdeburg/Halle (Saale). – Das Wetter in Sachsen-Anhalt zeigt sich Mitte Juni von seiner besten Seite. War es nach Pfingsten noch unbeständig, kommt nun der Sommer zurück. Bis zu 32 Grad werden erwartet. Am Sonntag drohen jedoch Gewitter, Starkregen und Sturmböen.

Der Freitag bringt bei wenigen Schleierwolken viel Sonnenschein und wird mit 26 bis 29 Grad ausgesprochen warm. Im Harz werden 22 bis 26 Grad erreicht. Dazu weht zunächst schwacher, am Nachmittag kurzzeitig mäßiger Ost- bis Südostwind.

In der Nacht zum Samstag bleibt es klar und niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen bei 15 bis 9 Grad. Der Wind weht weiterhin schwach aus Ost-Südost.

Wetter am Wochenende in Sachsen-Anhalt: Gewitter mit Starkregen

Auch am Samstag gibt es zunächst viel Sonnenschein. Die Temperaturen steigen auf 29 bis 32 Grad, im Harz werden 27 bis 30 Grad erreicht. Dazu weht schwacher bis mäßiger Südostwind.

In der Nacht zum Sonntag ziehen von Westen einige Wolkenfelder auf, zum Morgen hin muss insbesondere an der Grenze zu Niedersachsen mit Schauern und lokalen Gewittern gerechnet werden. Die Tiefstwerte liegen bei 14 bis 19 Grad.

Am Sonntag nimmt die Bewölkung weiter zu, von Westen her breiten sich Schauer und teils kräftige Gewitter aus, stellenweise mit Starkregen oder lokalen Unwettern. Die Temperaturen erreichen 26 bis 29 Grad, im Oberharz 23 bis 25 Grad. Vereinzelt sind Sturmböen möglich. In der Nacht zum Montag ziehen die Niederschläge schnell ostwärts ab. Die Werte sinken auf 15 bis 11 Grad.

Zum Wochenstart am Montag gibt es bei wechselnder Bewölkung einige freundliche Phasen. Meist bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen bei 23 bis 25 Grad, im Harz bei 19 bis 22 Grad.