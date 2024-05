In Sachsen-Anhalt kann es am Sonntag in einigen Teilen des Landes ungemütlich werden. Welche Regionen betroffen sind und wie das Wetter in der kommenden Woche wird.

Gewitter mit Starkregen in Sachsen-Anhalt am Sonntag

In Sachsen-Anhalt ist am Sonntagnachmittag mit Schauern und Gewittern zu rechnen.

Magdeburg/Halle (Saale) – Schauer und Gewitter ziehen am Sonntagnachmittag über Sachsen-Anhalt hinweg. Dabei kann es in einigen Regionen auch stürmisch werden. Das sind die aktuellen Aussichten.

Wetter: Gewitter mit Starkregen in Sachsen-Anhalt

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Sonntag eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter für den Kreis Wittenberg herausgegeben. Die Warnung wurde 15.30 Uhr aufgehoben.

Auch vom Burgenland bis zum Fläming ist am Nachmittag mit einzelnen Gewittern, teils mit Starkregen bis zu 16l/qm zu rechnen. In der Altmark sind vor allem in Schauernähe Windböen bis 55 km/h (Bft 7) möglich.

Wettervorhersage: So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt am Montag

Am Montag fällt zwischen Harz und Burgenlandkreis noch etwas Regen, sonst bleibt es aber trocken. Die Höchstwerte liegen bei 17 bis 20 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 9 bis 6 Grad. Der Himmel ist dabei teils schwer bewölkt, es bleibt aber trocken.

Auch am Dienstag ist zwischen Harz und Burgenlandkreis ab Mittag mit weiteren Regenfällen zu rechnen, sonst bleibt es niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen bei 16 bis 19 Grad.