Ein kräftiges Hoch sorgt für viel Sonnenschein in Sachsen-Anhalt. Nachts fallen die Temperaturen jedoch teils weit unter die Null-Grad-Marke.

Bis zu -10 Grad Celsius! Nachts bleibt es frostig und eisig kalt – Schnee möglich

Sachsen-Anhalt darf sich auf ein kaltes, aber sonniges Winterwetter einstellen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Nach einer kurzen Verschnaufpause fallen die Temperaturen in Sachsen-Anhalt zumindest nachts wieder in den Minusbereich. Mit dem Rand eines Hochs über Osteuropa gelangt trockene und kalte Luft in die Region, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Klarer Himmel bis zur Wochenmitte

Am Mittwoch, dem 21. Januar, macht die Sonne keine Pause. Nur vereinzelt lassen sich Wolken am Himmel blicken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 0 und 5 Grad.

In der Nacht zu Donnerstag, dem 22. Januar, bleibt es weiterhin klar. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen –6 und –10 Grad.

Wettervorhersage: Temperaturen sinken auf bis zu -10 Grad in der Nacht

Am Donnerstag, dem 22. Januar, wechseln sich Sonne und Wolken laut DWD ab. Es bleibt bei Temperaturen zwischen -3 und +1 Grad Celsius frostig.

In der Nacht zu Freitag, dem 23. Januar, ist es klar oder nur gering bewölkt. Die Temperaturen sinken den Angaben zufolge auf bis zu -10 Grad.

Bewölkter Tag und eisige Nacht in Sachsen-Anhalt

Am Freitag, dem 23. Januar, startet der Tag heiter bis wolkig. Es bleibt überwiegend niederschlagsfrei Die Temperaturen liegen laut DWD zwischen -3 und +2 Grad.

In der Nacht zu Samstag, dem 24. Januar, bleibt es bewölkt und niederschlagsfrei. Bei Temperaturen zwischen -7 und -3 Grad wird es eisig.

Schneefall zum Wochenende möglich

Am Samstag, dem 24. Januar, lässt sich die Sonne kaum blicken. Es ist stark bewölkt - vereinzelt können laut DWD auch Schneeflocken fallen. Die Temperaturen liegen zwischen -5 und -1 Grad.

Auch in der Nacht zum Sonntag, dem 25. Januar, ist örtlich leichter Schneefall oder Schneegriesel möglich. Bei Temperaturen von -8 bis -4 Grad bleibt es frostig.