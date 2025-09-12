Mit dem Geburtenknick steckt auch die Betreuung in Kleingruppen in der Krise: Die Zahl der Tageseltern sinkt rapide. Nun wird Kritik an Landesministerium laut, zu wenig zu unterstützen. Über die Perspektiven einer schwierigen Branche.

In Nicole Frankes Haus und Garten war alles für die Kinder vorbereitet. Ihre Tagespflege durfte die 43-Jährige jedoch nicht eröffnen.

Halle/MZ. - Sie hatte alles vorbereitet, die ersten Eingewöhnungen liefen schon. Doch kurz vor der Eröffnung der Kindertagespflege „Gänseblümchen“ in Merseburg (Saalekreis) kam für Nicole Franke das Aus. „Durch die sinkenden Kinderzahlen hat sich der Bedarfsplan der Stadt geändert und ich bekam keine Pflegeerlaubnis“, erzählt sie am Telefon. Anfang August wollte Franke öffnen. „Es ist schade, aber die Lage für Tageseltern ist insgesamt schwierig.“