Suche mit Hubschrauber Am frühen Morgen! Unbekannter Täter klaut in Magdeburg Handys und Handtaschen
In Magdeburg sind am Freitagmorgen mehrere Personen von einem unbekannten Täter bestohlen worden. Der Mann ist derzeit flüchtig.
Magdeburg. – Am Freitagmorgen sind im Stadtgebiet von Magdeburg mehrere Raubstraftaten verübt worden, wie die Polizei meldet.
Ein bislang unbekannter Täter habe den vier Geschädigten jeweils das Handy oder die Handtasche gewaltsam entrissen. Anschließend sei er geflüchtet. Die Taten wurden im Zeitraum von 6 bis 8 Uhr verübt, so die Polizei.
Raub am Morgen in Magdeburg: Vierfacher Täter weiter flüchtig
Die Taten seien im nördlichen Innenstadtbereich vom Nordpark bis zum Ulrichplatz geschehen. Beamte und ein Polizeihubschrauber hätten den Täter nicht ausfindig machen können.
So wird der Täter beschrieben:
- männlich
- dunkle Kleidung
- nordafrikanischer Phänotyp
- 20 bis 25 Jahre
- schlanke Statur
Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.