Magdeburg. – Seit Donnerstag, dem 11. September, wurde eine 53-jährige aus Magdeburg vermisst. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Frau am Freitag durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes wohlbehalten angetroffen.

Die Suche der Polizei wurde beendet.