In Hitzewochen können Sachsen-Anhalts Versorger den Bedarf an Trinkwasser nur noch mit Mühe decken. Jetzt sollen zusätzliche Wasserwerke her – eine Schlüsselrolle spielt Halle.

Weniger Einwohner, aber wachsender Trinkwasserbedarf - Sachsen-Anhalt bereitet sich auf durstige Industrieansiedlungen vor

Das Wasserwerk Wienrode im Harz versorgt über Fernleitungen auch Halle und Leipzig. Experten fordern eine Erweiterung - doch das reicht noch nicht.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Kommunen stellen sich bei der Trinkwasserversorgung auf eine Kehrtwende ein: Wurden Wasserwerke und Leitungen nach dem Zusammenbruch der DDR-Industrie Anfang der 1990er Jahre massiv zurückgebaut, soll das System nun wieder wachsen.