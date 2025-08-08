Die Magdeburger Todesfahrt wurde auch möglich, weil die Stadt Sicherheit vernachlässigte. Ein Top-Beamter räumt ein: Die Positionierung der Beton-Quader wurde nie kontrolliert.

Weiteres Behördenversagen vor dem Magdeburger Weihnachtsmarkt-Anschlag wird bekannt

Ein Gabelstapler setzt im November 2024 die Beton-Sperren, die den Weihnachtsmarkt schützen sollen.

Magdeburg/MZ - In der Debatte um Sicherheitslücken vor dem tödlichen Weihnachtsmarkt-Anschlag von Magdeburg geraten Verantwortliche der Landeshauptstadt in neue Bedrängnis. Im Untersuchungsausschuss des Landtags räumte Magdeburgs Ordnungsdezernent Ronni Krug (CDU) am Freitag ein Versäumnis bei der Aufstellung der Beton-Absperrungen ein.