  4. Barrieren ohne Prüfung: Weiteres Behördenversagen vor dem Magdeburger Weihnachtsmarkt-Anschlag wird bekannt

Die Magdeburger Todesfahrt wurde auch möglich, weil die Stadt Sicherheit vernachlässigte. Ein Top-Beamter räumt ein: Die Positionierung der Beton-Quader wurde nie kontrolliert.

Von Hagen Eichler 08.08.2025, 17:36
Ein Gabelstapler setzt im November 2024 die Beton-Sperren, die den Weihnachtsmarkt schützen sollen. (Foto: Uli Lücke)

Magdeburg/MZ - In der Debatte um Sicherheitslücken vor dem tödlichen Weihnachtsmarkt-Anschlag von Magdeburg geraten Verantwortliche der Landeshauptstadt in neue Bedrängnis. Im Untersuchungsausschuss des Landtags räumte Magdeburgs Ordnungsdezernent Ronni Krug (CDU) am Freitag ein Versäumnis bei der Aufstellung der Beton-Absperrungen ein.