  4. Jobs für Verwandte auf Steuerzahlerkosten: Wegen Vetternwirtschaft-Affäre der AfD: Koalitionspolitiker wollen Gesetzesverschärfung

Eine ganze Reihe von AfD-Politikern aus Sachsen-Anhalt beschäftigt Verwandte anderer Abgeordneter - auf Steuerzahlerkosten. Um das zu stoppen, fordern Koalitionspolitiker von SPD und FDP jetzt eine zügige Gesetzesverschärfung.

Von Jan Schumann Aktualisiert: 18.02.2026, 11:53
Will das Abgeordnetengesetz verschärfen, um Überkreuz-Anstellungen wie bei der AfD zu verhindern: Guido Kosmehl (FDP).
Will das Abgeordnetengesetz verschärfen, um Überkreuz-Anstellungen wie bei der AfD zu verhindern: Guido Kosmehl (FDP). (Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Magdeburg/MZ - Die Affäre um Vetternwirtschaft in Sachsen-Anhalts AfD könnte zu einer Gesetzesverschärfung im Landtag führen. Die Koalitionsfraktionen von SPD und FDP zeigten sich am Mittwoch auf MZ-Anfrage offen für strengere Regeln.