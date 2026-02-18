Eine ganze Reihe von AfD-Politikern aus Sachsen-Anhalt beschäftigt Verwandte anderer Abgeordneter - auf Steuerzahlerkosten. Um das zu stoppen, fordern Koalitionspolitiker von SPD und FDP jetzt eine zügige Gesetzesverschärfung.

Wegen Vetternwirtschaft-Affäre der AfD: Koalitionspolitiker wollen Gesetzesverschärfung

Will das Abgeordnetengesetz verschärfen, um Überkreuz-Anstellungen wie bei der AfD zu verhindern: Guido Kosmehl (FDP).

Magdeburg/MZ - Die Affäre um Vetternwirtschaft in Sachsen-Anhalts AfD könnte zu einer Gesetzesverschärfung im Landtag führen. Die Koalitionsfraktionen von SPD und FDP zeigten sich am Mittwoch auf MZ-Anfrage offen für strengere Regeln.