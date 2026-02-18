Jobs für Verwandte auf Steuerzahlerkosten Wegen Vetternwirtschaft-Affäre der AfD: Koalitionspolitiker wollen Gesetzesverschärfung
Eine ganze Reihe von AfD-Politikern aus Sachsen-Anhalt beschäftigt Verwandte anderer Abgeordneter - auf Steuerzahlerkosten. Um das zu stoppen, fordern Koalitionspolitiker von SPD und FDP jetzt eine zügige Gesetzesverschärfung.
Aktualisiert: 18.02.2026, 11:53
Magdeburg/MZ - Die Affäre um Vetternwirtschaft in Sachsen-Anhalts AfD könnte zu einer Gesetzesverschärfung im Landtag führen. Die Koalitionsfraktionen von SPD und FDP zeigten sich am Mittwoch auf MZ-Anfrage offen für strengere Regeln.