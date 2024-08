Kugel an Kugel, aber nicht mehr für Lidl: Produktion bei Halloren in Halle

Halle/MZ - Deutschlands ältester Schokoladen-Hersteller schickt einen Teil seiner Belegschaft bis zum Jahresende vorübergehend in Kurzarbeit – und das quasi aus freien Stücken. Nach MZ-Informationen reagiert das hallesche Unternehmen damit auf einen Streit mit einem langjährigen Großkunden. Der Vorwurf: Dieser habe die Preise so drücken wollen, dass eine Produktion nur noch mit hohen Verlusten möglich wäre.

Bei Halloren heißt es, diese wären höher gewesen als die Folgekosten der Kurzarbeit, etwa Umsatzverluste. Bei dem Kunden soll es sich nach MZ-Informationen um den Handelsriesen Lidl handeln. Halloren hat den Discounter bislang sowohl mit bekannten Markenprodukten wie etwa den Halloren-Kugeln beliefert als auch für die Kette Eigenmarken produziert – damit soll nun vorerst Schluss sein. Lidl erklärte auf Anfrage, man äußere sich nicht zu Geschäftsbeziehungen und internen Prozessen.

Streit mit Lidl: 280 Beschäftigte von Halloren und der Delitzscher Schokoladenfabrik werden vorübergehend in Kurzarbeit geschickt

Betroffen sind nach MZ-Informationen rund 280 Mitarbeiter der Produktion in Halle sowie in der Schwesterfirma Delitzscher Schokoladenfabrik in Sachsen. Sie sind nicht auf Kurzarbeit Null gesetzt, ihre Arbeitszeit wird infolge der wegfallenden Produktion für Lidl aber zum Teil deutlich gekürzt. Der Betrieb der Halloren-Erlebniswelt samt Shop und Museum in Halle soll davon nicht berührt sein.

Halloren-Vorstand Darren Ehlert bestätigte den Schritt, nannte aber weder Namen noch Einzelheiten. „Halloren hat sich lange genug unter Wert verkauft“, sagte Ehlert der MZ, „das machen wir nicht mehr. Wir haben den Streit nicht gesucht, aber es ging nicht anders. Eine Produktion nur um den Preis hoher Verluste ist nicht länger hinnehmbar.“

Ehlert verwies auch auf den stark gestiegenen Kakaopreis. Dieser hat sich seit Sommer vorigen Jahres mehr als verdoppelt. Der Firmenchef betonte, die Belegschaft trage die Entscheidung zur Kurzarbeit mit. Halloren habe zudem das von der Bundesagentur für Arbeit gezahlte Kurzarbeitergeld aufgestockt, sodass die Beschäftigten nur geringe Einbußen hinnehmen müssten.

Gleichwohl räumte Ehlert ein: „Das tut weh. Alles andere wäre gelogen.“ Lidl war nach MZ-Informationen dem Umsatz nach bisher der größte Kunde des halleschen Schokoladen-Produzenten. Mit ihm fällt nun ein Viertel des Jahresumsatzes weg, der im vergangenen Jahr bei 21,7 Millionen Euro lag. Die Schwarz-Gruppe mit Lidl und Kaufland gehört mit Edeka, Rewe und Aldi zu den vier größten Lebensmittelunternehmen in Deutschland. Nach Daten des Bundeskartellamtes teilen sie sich 85 Prozent des Marktes untereinander auf.

Halloren hofft auf neue Kunden in den USA und experimentiert mit neuen Rezepturen für die Halloren-Kugel

Die Monopolkommission, die den Bund in Wettbewerbsfragen berät, hatte in einem Gutachten jüngst einen Machtzuwachs insbesondere im Einzelhandel festgestellt. Die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie sprach von „unfairen Handelspraktiken“. „Zahlreiche Lieferanten stehen mit dem Rücken zur Wand“, sagte Peter Feller, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Verbandes.

Halloren-Chef Ehlert sagte, das Umsatzminus lasse sich „nicht über Nacht“ ausgleichen. Mit einer Reihe neuer innovativer Produkte und dank bestehender Kunden könne das Unternehmen aber bis zum Jahresende etwa die Hälfte der Verluste abfedern. Zudem setzt Ehlert auf neue Abnehmer in den USA. Für den nordamerikanischen Markt experimentiert Halloren nach eigenen Angaben unter anderem mit neuen Rezepturen für die Halloren-Kugel, den Klassiker des Unternehmens.