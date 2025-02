Magdeburg/MZ - Regierungsmitglieder aus Sachsen-Anhalt haben Erwartungen aus der Wirtschaft gebremst, wonach bald wieder russisches Pipeline-Gas an deutsche Chemiestandorte wie in Leuna (Saalekreis) fließen solle. „Solange der Krieg in der Ukraine anhält, halte ich das politisch nicht für umsetzbar“, sagte Landeswirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) der MZ am Dienstag. „Russland steckt jeden Cent in seine Kriegswirtschaft – und es kann nicht im Interesse Europas sein, Putin dabei zu unterstützen.“

