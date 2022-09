Gefahr im Boden - wie Brände sich auch unterirdisch ausbreiten können

Keine Flammen, wenig Rauch: Während das Feuer im Harz an der Oberfläche besiegt zu sein scheint, glimmt es im Untergrund weiter. Wie das geht und was dagegen getan werden kann.

Halle/MZ - Die Aufnahmen mit der Wärmebildkamera sind eindeutig. Darauf zu sehen ist eine Ausschnitt des Waldbrandgebietes unterhalb des Brockens, wo es seit Samstag so schlimm brennt, wie seit Jahrzehnten nicht mehr im Harz. Das Bild, aufgenommen aus der Luft, zeigt viele kleine, helle Flecken. An diesen Stellen lebt das Feuer noch. Das Paradoxe daran ist: An der Oberfläche ist davon nichts zu sehen. Keine Flammen züngeln, nur wenig Rauch steigt noch auf.