Bei den gnadenlosen Teamfights von "The Voice of Germany" müssen die Kandidatinnen und Kandidaten um Plätze im Halbfinale kämpfen. Während Greta Heimann aus Halle ihren Platz schon sicher hat, steht die Entscheidung für Linus Bruhn noch aus.

Teamfights bei "The Voice of Germany": Diese Kandidaten sind noch im Rennen

Greta Heimann und Linus Bruhn aus Halle sind bei "The Voice of Germany" noch dabei.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Die Battles bei "The Voice of Germany" sind vorbei. Nun sind die Teamfights in vollem Gange. In insgesamt drei Runden können jeweils vier "Hot Seats" besetzt werden.

Wer am Ende eines Fights nicht herausgewählt wurde, kommt ins Halbfinale. Hier wird in der Musikshow nochmal kräftig ausgesiebt. Auch für zwei Talente aus Sachsen-Anhalt ist die musikalische Reise bereits beendet.

Greta Heimann aus Halle zieht ins Halbfinale ein

Der Eisleber Marc Spitze (28) und Felix Hellwig (23) aus Magdeburg sind bei "The Voice of Germany" nicht mehr dabei. Sie konnten in den Battles nicht überzeugen. Die beiden Hallenser Greta Heimann (20) und Linus Bruhn (26) sind jedoch noch im Rennen.

So werden in den Teamfights zwölf Halbfinalistinnen und -finalisten ermittelt. Bereits bei den Battles begeisterte Greta Heimann mit ihrer Performance.

Bei den Teamfights konnte die Hallenserin ihren Erfolg wiederholen. Sie zieht ins Halbfinale von "The Voice of Germany" ein. Linus Bruhn, der für Team Rea antritt, muss in einem der kommenden Teamfights noch um seinen Einzug ins Halbfinale kämpfen.

Lesen Sie auch: The Voice-Star Leander Gronem aus Halle jetzt für "Bester Newcomer-Act Deutschlands" nominiert

Überblick über die Kandidatinnen und Kandidaten der einzelnen Teams:

The Voice of Germany: Team Shirin

Ereza (James Brown - "I Got You (I Feel Good)")

Vasco José Mano (Demi Lovato - "Stone Cold")

Maesra (Mero - "Statement")

Oxa (Michael Jackson - "Earth Song")

Denia Weber (SIX - The Musical - "Heart Of Stone")

Diese Talents aus Team Shirin sind bereits ausgeschieden:

Selina Yek (Mia – Hungriges Herz)

Manuël Stepanova (Ne-Yo – So Sick)

Marin Vrdoljak (Justin Bieber – Lonely)

Kamai Kapric (Marilyn Monroe – Diamonds Are A Girl’s Best Friend)

Daiana „Di“ Vashakidze (Britney Spears – Toxic)

Friedrich Häntzschel (Tjark – Moodswings)

Jasmine Lajeunesse (Prince – Kiss)

Maël & Jonas (Maël & Jonas – I Swear To God)

Dustin Lukat (Noah Kraus x Wir sind Helden - "Nur Ein Wort")

Igor Santos Barbosa (Céline Dion - "My Heart Will Go On")

Lesen Sie auch: In den Battles von The Voice begeistert Greta aus Halle auch Rapper Cro

The Voice of Germany: Team Rea

Max Pesé (Ray Charles - "Hallelujah, I Love Her So")

Keule (AC/DC - "You Shook Me All Night Long")

Luise Neubig (Adele - "Million Years Ago")

Linus Bruhn (Noah Cyrus - July)

Diese Talents aus Team Rea sind bereits ausgeschieden:

Boysie White (James Brown – It’s A Man’s Man’s Man’s World)

Sarah Hübers (Udo Lindenberg – Wieder genauso)

Tobias Dietzek (Europe – The Final Countdown)

David & Alicia (Nina Chuba – Fata Morgana)

Ryan Bridge Madrid (Sia – Titanium)

Viviana Milioti (Queen – Who wants to live forever)

John Cadeliña (Daniel Bedingfield – If You're Not The One)

Cara Kienzle (Ayliva – Hässlich)

Brunel Raherinandrasana (Ben L'Oncle Soul – Soulman)

Andrea Galetti (Adele – Rolling In The Deep)

Julia Wolf (Pat Benatar - "Heartbreaker")

Joy Krüger (Roxette - "Listen To Your Heart")

Auch interessant: Eisleber Marc Spitze rockt mit Lady-Gaga-Song die Bühne: Wie Nico Santos entscheidet

The Voice of Germany: Team Nico

Greta Heimann (Philipp Poisel - "Eiserner Steg")

Anne Mosters (Kelly Clarkson - "Because Of You")

Marvin Tapper (James Arthur - "September")

Lara Samira Will (Elton John - "Your Song")

Louk Jones (Linkin Park - "Crawling")

Diese Talents aus Team Nico sind bereits ausgeschieden:

Luciana Da Silva Alves (Mary J. Blige – No More Drama)

Eugenie Moine (Dua Lipa – New Rules)

Marc Spitze (Foo Fighters – Best Of You)

Svenia Tavares Couto Ribeiro (Kings of Leon – Sex On Fire)

Ikaros (Zach Bryan – Something In The Orange)

Nadia und Annika Schüler (Madeline Juno, Max Giesinger – Nur kurz glücklich)

Olena Slobodyska (Malena - "La Voix")

Zeynep Avci (Sezen Aksu - "Unutamam")

Laura Kensy (Zartmann x Ski Aggu - "Wie Du Manchmal Fehlst")

Lesen Sie auch: "The Voice of Germany": Linus Bruhn kommt mit ganz viel Gefühl weiter

The Voice of Germany: Team Michi & Smudo

Lily MacKay (Whitney Houston - "Greatest Love Of All")

Bernarda Brunovic (Christina Aguilera - "Fighter")

Lisa Asante (Idina Menzel - "Let It Go")

Karl Frierson II. (The Temptations - "My Girl")

Jazzy Gudd (Nina Chuba - "Ich Hass Dich")

Clifford Dwenger (Kendrick Lamar - "DNA.")

Diese Talents aus Team Michi & Smudo sind bereits ausgeschieden:

Rita van Nek (Rod Stewart – Sailing)

Christopher Mathis (Tim Bendzko – Ich Laufe)

Marlon Ernst (Marlon Knauer – Was Immer Du Willst)

Denisa Allegra (Gloria Gaynor – I Will Survive)

Jermain Joeweia Burford (Marvin Gaye – I Heard It Through The Grapevine)

Pascal Wulfes (Labrinth – Jealous)

Kevin Scheiwiller (Mumford & Sons – Little Lion Man)

Felix Hellwig (Green Day – Basket Case)

Samira Hofbauer (Demi Lovato – Anyone)

Simone Kotowski (The Carpenters - "They Long To Be Close To You")

Amelie Fritz (Ella Fitzgerald - "It's A Lovely Day Today")

The Voice of Germany: Team Calum

Vincent Rinne - (Jeremias - "Meer")

Joelisa Serwah André (Melanie Martinez - "Pacify Her")

Diese Talente aus Team Calum sind bereits ausgeschieden:

Rachel Leggio (Blue - "A Chi Mi Dice")

Salvatore Tocco (Billie Eilish - "Birds of a Feather")

Gwendolin Reinicke (Cyndi Lauper - "True Colors")

Aura Ray (Chappell Roan - "Good Luck, Babe!")

Benedikt Froihofer (The Beatles - "Yesterday")

Tobias Dietzek (Europe - "The Final Countdown")

Sophia Brabetz (Sigrid - "Dynamite")

Tina Ruseva (Jessie J - "Do It Like A Dude")

Lesen Sie auch: Mit Video: Rouven Gruber startet neu durch - vom Castingshow-Star zum Musikunternehmer

Die Battles sind jeden Freitag um 20.15 Uhr bei Sat.1 zu sehen. Parallel kann die Show auf Joyn live gestreamt werden. Das Finale findet am Freitag, dem 12. Dezember 2025, statt.