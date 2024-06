Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Erst zu Beginn dieser Woche war es wieder so weit, betroffen diesmal: ein Streckenabschnitt in Thüringen. Zwischen Nordhausen und Leinefelde mussten in der Nacht auf Dienstag Busse die Regionalzüge der Linie Halle-Kassel ersetzen. Der Grund: ein unbesetztes Stellwerk. Seit fast zwei Jahren geht das schon so auf der Bahnverbindung durch das Mansfelder Land und am Südharz vorbei nach Nordhessen. Immer wieder fallen Züge aus, weil wegen Personalmangels niemand da ist, der Weichen und Signale stellen kann.