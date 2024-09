Magdeburg/MZ - Er ist seit Jahren einer der bekanntesten „Reichsbürger“ der Bundesrepublik: Peter Fitzek rief 2012 in Wittenberg den Fantasiestaat „Königreich Deutschland“ aus, als selbst ernanntes Oberhaupt ließ er Bankgeschäfte betreiben und Immobilien kaufen. Fitzeks Expansion und Finanzgebaren sind deutschen Behören schon lange ein Dorn im Auge – doch mittlerweile schätzt Sachsen-Anhalts Verfassungsschutz das ausgedachte Königreich als „strukturell und personell schwer angeschlagen“ an. Das erklärte Jochen Hollmann, Präsident des Inlandsnachrichtendienstes, am Freitag in einer öffentlichen Sitzung des parlamentarischen Kontrollgremiums im Landtag.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.