Neuer Gesetzentwurf der Koalition Verfassungsschutz: Fliegt Sachsen-Anhalts AfD aus dem Kontrollgremium?

Sachsen-Anhalts Verfassungsschutz soll von weniger Abgeordneten kontrolliert werden. So steht es in einem Gesetzentwurf der Koalition. Ausgerechnet die in Teilen rechtsextreme AfD könnte aus dem Parlamentarischen Kontrollgremium fliegen.