Wechselhaftes Wetter in Sachsen-Anhalt im April: Rund um Ostern steigen die Temperaturen auf bis zu 26 Grad an. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet jedoch auch Gewitter, Sturmböen und Starkregen.

UnWetter in Sachsen-Anhalt

Rund um Ostern bleibt das Wetter in Sachsen-Anhalt eher wechselhaft: Gewitter drohen.

Magdeburg/Halle (Saale). - Das Wetter in Sachsen-Anhalt bleibt rund um Ostern im April wechselhaft. Am Tag steigen die Temperaturen auf bis zu 26 Grad an. Allerdings drohen auch Gewitter und Starkregen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Gewitter, Starkregen und Sturmböen

Der Mittwoch startet zunächst heiter bis wolkig, ab spätem Nachmittag ziehen Wolken auf. Es drohen erneut Schauer, Gewitter und Sturmböen besonders im Harz und Umfeld bei Höchsttemperaturen von bis zu 26 Grad.

Auch am Mittwoch drohen Schauer und Gewitter - Temperaturen bis 26 Grad

In der Nacht zu Donnerstag erwartet der Wetterdienst zunächst noch Schauer und Gewitter. Diese ziehen im Verlauf über die Altmark ab. Die Temperaturen sinken auf bis zu acht Grad. Am Donnerstagmorgen wird örtlicher Nebel erwartet.

Am Donnerstag bleibt es stark bewölkt, einzig in der Osthälfte kann es etwas auflockern. Die Temperaturen klettern bei gelegentlichem Regen auf bis 13 Grad im Westen Sachsen-Anhalts und auf bis zu 23 Grad im Osten. In der Nacht zu Freitag drohen regional Regen und Gewitter bei Tiefstwerten zwischen neun und sechs Grad. Im Harz herrschen Sturmböen.

Am Karfreitag erwartet der DWD viele Regenwolken bei Temperaturen zwischen zwölf und 18 Grad. In der Nacht zu Samstag bleibt es regnerisch und bewölkt. Die Tiefstwerte sinken auf bis zu fünf Grad ab.

Am Samstag ziehen dann erneut viele Wolken über Sachsen-Anhalt hinweg. Es droht Regen bei Temperaturen zwischen elf und 16 Grad. In der Nacht zu Ostersonntag bleibt es niederschlagsfrei, bei Tiefstwerten zwischen sieben und drei Grad.