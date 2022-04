Ukrainer und SPD-Mitglied: Warum ein Sozialdemokrat aus Halle mit seiner Partei hadert

Hadert mit seiner Partei wegen deren zögerlichen Haltung zu Waffenlieferungen an die Ukraine: Igor Matviyets

Halle - Igor Matviyets ist gebürtiger Ukrainer - und Sozialdemokrat. In vielen Beiträgen im Kurznachrichtendienst Twitter geht der Hallenser seit Tagen mit seiner Partei ins Gericht. Thema: der Krieg in der Ukraine und die zögerliche Haltung der SPD zur Lieferung schwerer Waffen. Mit dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Migration in der Landes-SPD sprach Alexander Schierholz.