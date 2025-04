Die ICE-Strecke zwischen Halle und Erfurt ist gesperrt, Züge werden umgeleitet. Sämtliche Überwachungssysteme in drei Tunneln sind gestört. Die Bahn sucht nach einer Ursache.

Überwachung in Tunneln gestört - ICE-Züge werden umgeleitet

Halle/MZ - Panne auf der ICE-Schnellfahrstrecke zwischen Halle und Erfurt: Seit Montagabend kann der 123 Kilometer lange Abschnitt nicht befahren werden, wie die Deutsche Bahn am Dienstag auf MZ-Anfrage mitteilte. Die ICE-Züge werden über die alte Bahnstrecke durch das Saaletal via Naumburg umgeleitet, Reisende müssen mit Verspätungen von etwa einer Stunde rechnen. Einzelne Züge wurden gestrichen.

Ursache ist nach Angaben der Bahn eine technische Störung an der Anlage zur Tunnelüberwachung. Auf der Strecke befinden sich mit dem Finne-, dem Bibra- und dem Osterbergtunnel drei Tunnelbauwerke. In allen seien sämtliche Überwachungssysteme ausgefallen, sagte eine Sprecherin. Das betreffe unter anderem Notrufe, Beleuchtung oder Anlagen, die heißgelaufene Räder an Zügen orten sollen.

Die Störung war laut Bahn am Montag gegen 22 Uhr aufgetreten, ihre Ursache sei noch nicht bekannt. Derzeit seien Techniker an der Anlage bei Steigra (Saalekreis) im Einsatz, die Reparatur laufe. Eine Prognose, wann der Verkehr wieder über die Strecke rollen könnte, wollte die Bahn zunächst nicht abgeben.