Zwei Männer und eine Frau streben an die Spitze der MLU. Besonders ein Name dürfte dabei durchaus für Aufsehen sorgen.

Hier steht nächste Woche die Wahl an: Blick auf die Martin-Luther-Universität in Halle

Halle/MZ - Dieser Name auf der Kandidatenliste kommt für viele sicher überraschend: Michael Gekle, vor kurzem als noch amtierender Dekan der Medizinischen Fakultät beim Versuch der Wiederwahl seiner Konkurrentin Heike Kielstein unterlegen, will Rektor der Martin-Luther-Universiät in Halle (MLU) werden. Bei der Wahl im Senat der Uni am 6. Juli tritt er gegen den amtierenden Rektor, den Wirtschaftsrechtler Christian Tietje, sowie die Statistikerin Claudia Becker an.

Das Trio wurde am Donnerstag von der vom Senat eingesetzten Findungskommission ernannt, teilt die MLU mit. Alle drei stellen sich in einer universitätsöffentlichen Veranstaltung am kommenden Montag, 4. Juli, 18 Uhr, in der Aula im Löwengebäude vor.

Am Mittwoch, 6. Juli, ab 13.30 Uhr wählt der Akademische Senat die Rektorin oder den Rektor für die kommende Amtszeit. Die Wahl der Prorektorinnen und Prorektoren durch den Senat folgt am 13. Juli. Die Amtszeit des neuen Rektorats beginnt am 1. September 2022 und dauert vier Jahre.