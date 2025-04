Anklage wegen Totschlags Nach Fund toter Zwillingsbabys in Wittenberg: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen die Mutter

Zwei tote Säuglinge wurden im November in einer Wohnung in Wittenberg gefunden. Die Mutter sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Jetzt ist sie wegen Totschlags angeklagt.