Baby-Tod in Wittenberg Nach Babyleichen-Fund: Könnten solche Todesfälle verhindert werden?

Nach dem Fund zweier toter Babys in Wittenberg rückt der Kinderschutz in den Fokus. Mit Angeboten wie vertraulicher Geburt, Babyklappen und Beratungshilfen werden Frauen in Not unterstützt.