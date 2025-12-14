Viele Familien verreisen zu Weihnachten: Es muss nicht immer in die warme Sonne oder die Berge sein. Die Quartiere an der Nordsee, im Harz oder in der Heide sind begehrt – aus verschiedenen Gründen.

Niedersachsens Urlaubsregionen erwarten in den anstehenden Herbstferien viele Gäste - es gibt aber auch noch freie Unterkünfte für Kurzentschlossene. (Archivbild)

Wilhelmshaven/Goslar/Lüneburg - Eine Woche vor Beginn der Weihnachtsferien stellen sich Niedersachsens Urlaubsregionen vom Harz über die Heide und bis zur Küste auf viele Urlauber zum Jahreswechsel ein. Entsprechend zuversichtlich sind die Tourismusorte und Gastgeber gestimmt – auch wenn es mitunter noch einige Lücken in den Buchungskalendern gibt, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in den Urlaubsregionen ergab. Die gut zweiwöchigen Weihnachtsferien in Niedersachsen und Bremen beginnen am kommenden Wochenende und enden am 5. Januar.

Welche Unterkünfte im Harz gefragt sind

Vor allem der Jahreswechsel und besonders die Silvesternacht sorgt bereits jetzt für eine hohe Auslastung im Harz, wie der Tourismusverband mitteilte. Das Angebot sei dort bereits knapp. Ferienwohnungen und -häuser in abgelegener Lage an Wäldern seien dabei sogar Monate oder Jahre im Voraus ausgebucht. Sie sind laut einer Tourismussprecherin bei Hunde- oder Katzenbesitzern beliebt, die ihre Vierbeiner vor Raketen- und Böllerlärm schützen wollen.

Besser sieht es für die Weihnachtstage aus, an denen für Urlauber noch Zimmer verfügbar sind. Doch auch für diesen Zeitraum teilt der Tourismusverband bereits mit: „Es empfiehlt sich, bei der Wahl des Urlaubsortes flexibel zu bleiben und sich nicht zu sehr auf einen einzelnen Ort festzulegen.“

In Lüneburg haben Hotels Hochkonjunktur

In der Weihnachtszeit ist Lüneburg mit seiner Weihnachtsstadt ein Anziehungspunkt für Besucher – die Hotels haben Hochkonjunktur. Und die umliegende Heide erwartet zum Jahreswechsel ebenso viele Gäste wie zur Heideblüte – das bedeutet: Full House.

„Wir sind traditionell sehr gut gebucht am Jahreswechsel, nicht nur für dieses, sondern auch schon für nächstes Jahr“, sagte Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH. Es gebe für die kommenden Wochen nur wenige freie Zimmer und Apartments.

Küstenorte erwarten Urlauber zu stillerem Jahreswechsel

An der Nordseeküste stellen sich Urlaubsorte vermehrt auf Silvester-Urlauber ein, die den Jahreswechsel ohne Raketen und Böller verbringen wollen. Die Nachfrage nach einem ruhigen Jahreswechsel wachse, heißt es etwa aus Wilhelmshaven, Norddeich und von Wangerooge. Vor allem Urlauber mit Tieren oder Familien mit kleinen Kindern steuern demnach gezielt zum Beispiel die ostfriesischen Inseln an, auf denen nicht oder weniger geböllert wird.

Über die Weihnachtstage rechnet die Tourismus-Agentur Nordsee (Tano) damit, dass vor allem viele Besitzer von Ferien- und Zweitwohnungen in die Region kommen, um etwa Verwandte und Familien zu besuchen. Nach den Weihnachtsfeiertagen folge dann die Hauptanreisezeit, teilte eine Tano-Sprecherin auf Anfrage mit. Über Silvester sei die Auslastung der Unterkünfte daher bereits sehr gut. Es gebe aber noch Buchungslücken. „Insbesondere auf den Ostfriesischen Inseln und der Küste, aber auch in Städten liegt die Auslastung zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr um die 80 Prozent, was der Auslastung im Vorjahreszeitraum entspricht“, hieß es.