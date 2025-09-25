CastingShow auf ProSieben Vier junge Talente aus Sachsen-Anhalt singen bei "The Voice of Germany" um den Titel
Die 15. Staffel von "The Voice of Germany" ist in vollem Gange. Mit dabei auch drei Sänger und eine Sängerin aus Sachsen-Anhalt.
Halle (Saale). – "The Voice of Germany" ist am 25. September in die bereits 15. Staffel gestartet. Auch Kandidaten aus Ostdeutschland sind in der ProSieben/Sat.1-Show mit von der Partie.
Vier Talente aus Sachsen-Anhalt bei "The Voice of Germany" am Start
Die 20-jährige Greta Heimann aus Halle trat mit einer Klavierversion von Philipp Poisels Song "Eiserner Steg" an. "Ich will mit meiner Musik Herzen berühren – nicht nur Ohren", so die Hallenserin gegenüber "RND". Alle vier Coaches wollten die 20-Jährige in ihrem Team haben. Sie entschied sich für Team Nico Santos.
In der zweiten Folge von "The Voice of Germany", die am 26. September ausgestrahlt wurde, trat Felix Hellwig (23) aus Magdeburg an. Er hatte sich den Song "Basket Case" von "Green Day" ausgesucht. Damit punktete er bei dem Team von Michi Beck und Smudo.
Bei den dritten Blind Auditions trat Linus Bruhn (26) aus Halle mit dem Song "July" von Noah Cyrus an. Damit hat er es ins Team von Rea Garvey geschafft.
Vierter im Bunde ist der Eisleber Marc Spitze (28). Er spielt in seiner Freizeit gleich in zwei Bands: als Gitarrist und Sänger bei der Band "Peaks" und als Bassgitarrist in der Band "Clitcommander". Er wird bei den achten Blind Auditions bei "The Voice of Germany" zu sehen sein.
Die "The Voice of Germany"-Kandidaten in der ersten Folge:
- Greta Heimann (20) aus Halle
- Friedrich Häntzschel (20) aus der Nähe von Dresden
- Ereza (21) aus Hamburg
- Maël (29) und Jonas (23) aus Koblenz
- Nomi Rais (47) aus Mallorca
- Max Pesé (20) aus Landshut
- Duo Schmidtreissend (49 und 56) aus dem Ostallgäu
- Mabella (25) aus Bremerhaven
- Lily MacKay (45) aus der Nähe von Neu-Ulm
- Keule (59) aus dem Landkreis Südliche Weinstraße
- Shoger Panosyan (21) aus Essen
- Vasco José Mano (28) aus München
Die "The Voice of Germany"-Kandidaten in der zweiten Folge:
- Felix Hellwig (23) aus Magdeburg
- Daiana "Di" Vashakidze (30) aus Berlin
- Selina Yek (35) aus Köln
- Joy Krüger (21) aus der Nähe von Ludwigsburg
- Anne Mosters (19) aus Münster
- Igor Santos Barbosa (28) aus Bremen
- Laura Kensy (25) aus Braunschweig
- Bernarda Brunovic (32) aus Zürich
- Florian Huber (23) aus Rosenheim
- Johan Smits (64) aus dem Hunsrück
- EES (41) aus Nambia und Köln/Bonn
- Corrado La Rosa (45) aus der Nähe von Offenbach am Main
Die "The Voice of Germany"-Kandidaten in der dritten Folge:
- Tina Ruseva (20) aus Leverkusen
- Linus Bruhn (26) aus Halle
- Boysie White (66) aus dem Rhein-Sieg-Kreis
- Verena Zerbes (26) aus München
- Oxa (35) aus Hamburg
- Jan Lichtenfeld (27) aus Heidelberg
- Maesra (18) aus Schwerin
- Brunel Raherinandrasana (35) aus Hamburg
- Mario Albers (34) aus Cloppenburg
- Joelisa Serwah André (23) aus Ludwigshafen
- Sinit Bezabeh (23) aus Hannover
- Marvin Tapper (18) aus Ostfriesland
- Lisa Asante (25) aus Duisburg
Die "The Voice of Germany"-Kandidaten in der vierten Folge:
- Deven Schulz (17) aus Kassel
- Band ELBA: Solomiia (30), Olena (39) und Daria (33) aus Hamburg
- Karl Frierson II. (57) aus Lindau (Bodensee)
- Jazzy Gudd (35) aus Berlin
- Svenia Ribeiro (31) aus Gronau
- Luka Dakovic (28) aus der Region Chiemsee-Alpenland
- Vincent Rinne (20) aus Wolfenbüttel
- Dustin Lukat (33) aus Castrop-Rauxel
- Denisa Allegra (46) aus Berlin
- John Cadeliña (36) aus Lübeck
- Flintsbacher Zwoagsang: Katharina (28) und Markus (33) aus der Nähe von Rosenheim
- Lara Samira (24) aus Berlin
Die "The Voice of Germany"-Kandidaten in der fünften Folge:
- Sarah Hübers (29) aus Hamburg
- Aura Ray (23) aus Indiana (USA)
- Tobias Dietzek (29) aus Rostock
- Denia Weber (23) aus dem Kanton Zug (Schweiz)
- Clifford Dwenger (32) aus London
- Christopher Mathis (31) aus der Nähe von Iserlohn
- Luciana Da Silva (18) aus Luxemburg
- Antonio Calanna (34) aus Hamburg
- Rita van Nek (76) aus Rheine
- Marin Vrdoljak (29) aus Basel (Schweiz)
- Viviana Milioti (28) aus der Nähe von Saarbrücken
- Judith Klingholz (22) aus dem Landkreis Günzburg
Die "The Voice of Germany"-Kandidaten in der sechsten Folge:
- Kevin Scheiwiller (33) aus St. Gallen (Schweiz)
- Dieter Adam (80) aus Südwestpfalz
- Tiziana Rose (25) aus dem Landkreis Celle
- Louk Jones (33) aus Hannover
- Marlon Ernst (27) aus der Nähe von Baden-Baden
- Kamai Karic (18) aus Bochum
- Ikaros (23) aus München
- Lars Hagen (49) aus Remscheid
- Rachel Leggio (25) aus dem Zollernalbkreis
- Duo Alicia (27) und David (25) aus dem Landkreis Atzey-Worms
- Nadia (22) und Annika Schüler (52) aus Oberhausen
Die "The Voice of Germany"-Kandidaten in der siebten Folge:
- Olena Slobodyska (30) aus Siegen
- Manuël Stepanov (23) aus Mannheim
- Pascal Wulfes (29) aus der Nähe von Hannover
- Gwendolin Reinicke (30) aus Dresden
- Sophia Brabetz (28) aus der Nähe von Köln
- Benedikt Froihofer (20) aus dem Bezirk Weiz (Österreich)
- Ryan Bridge Madrid (36) aus Witten
- Simone Kotowski (61) aus Berlin
- Zeynep Avci (42) aus Berlin
- Aeneas Prepoudis (21) aus Zürich (Schweiz)
- Julia Wolf (22) aus der Nähe von Frankfurt am Main
- Salvatore Tocco (20) aus Ravensburg
Das sind die Coaches bei "The Voice of Germany":
- Shirin David – Rapperin und Influencerin
- Nico Santos – Sänger und Musikproduzent
- Rea Garvey – Sänger und Songwriter
- Michi Beck und Smudo – Bandmitglieder von "Die Fantastischen Vier"
- Calum Scott – Popsänger
Bei diesen Coaches sind die Kandidaten gelandet:
Team Rea
- Max Pesé (Ray Charles – Hallelujah, I Love Her So)
- Keule (AC/DC – You Shook Me All Night Long)
- Joy Krüger (Roxette – Listen To Your Heart)
- Linus Bruhn (Noah Cyrus – July)
- Boysie White (James Brown – It's A Man's Man's Man's World)
- Brunel Raherinandrasana (Ben L'Oncle Soul – Soulman)
- Elba Band (Verbowaya Doshchechka – Weidenholz Brettchen)
- John Cadeliña (Daniel Bedingfield – If You're Not The One)
- Viviana Milioti (Queen – Who wants to live forever)
- Sarah Hübers (Udo Lindenberg – Wieder genauso)
- Tobias Dietzek (Europe – The Final Countdown)
- David & Alicia (Nina Chuba – Fata Morgana)
Team Michi & Smudo
- Lily MacKay (Whitney Houston – Greatest Love Of All)
- Felix Hellwig (Green Day – Basket Case)
- Bernarda Brunovic (Christina Aguilera – Fighter)
- Lisa Asante (Idina Menzel – Let It Go)
- Karl Frierson II. (The Temptations – My Girl)
- Jazzy Gudd (Nina Chuba – Ich Hass Dich)
- Denisa Allegra (Gloria Gaynor – I Will Survive)
- Rita van Nek (Rod Stewart – Sailing)
- Christopher Mathis (Tim Bendzko – Ich Laufe)
- Clifford Dwenger (Kendrick Lamar – DNA.)
- Kevin Scheiwiller (Mumford & Sons – Little Lion Man)
- Marlon Ernst (Marlon Knauer – Was Immer Du Willst)
Team Shirin
- Ereza (James Brown – I Got You (I Feel Good))
- Maël & Jonas (Maël & Jonas – I Swear To God)
- Friedrich Häntzschel (Tjark – Moodswings)
- Vasco José Mano (Demi Lovato – Stone Cold)
- Daiana "Di" Vashakidze (Britney Spears – Toxic)
- Selina Yek (Mia – Hungriges Herz)
- Igor Santos Barbosa (Céline Dion – My Heart Will Go On)
- Maesra (Mero – Statement)
- Oxa (Michael Jackson – Earth Song)
- Joelisa Serwah André (Melanie Martinez – Pacify Her)
- Vincent Rinne (Jeremias – Meer)
- Dustin Lukat (Noah Kraus x Wir sind Helden – Nur ein Wort)
- Marin Vrdoljak (Justin Bieber – Lonely)
- Denia Weber (SIX - The Musical – Heart Of Stone)
- Kamai Karic (Marilyn Monroe – Diamonds Are A Girl's Best Friend)
Team Nico
- Greta Heimann (Philipp Poisel – Eiserner Steg)
- Anne Mosters (Kelly Clarkson – Because Of You)
- Laura Kensy (Zartmann x Ski Aggu – Wie Du Manchmal Fehlst)
- Tina Ruseva (Jessie J – Do It Like A Dude)
- Marvin Tapper (James Arthur – September)
- Svenia Tavares Couto Ribeiro (Kings of Leon – Sex On Fire)
- Lara Samira Will (Elton John – Your Song)
- Luciana Da Silva Alves (Mary J. Blige – No More Drama)
- Ikaros (Zach Bryan – Something In The Orange)
- Rachel Leggio (Blue – A Chi Mi Dice)
- Nadia und Annika Schüler (Madeline Juno, Max Giesinger – Nur Kurz Glücklich)
- Louk Jones (Linkin Park – Crawling)
Blind Auditions, Battles und Liveshows bei "The Voice of Germany"
Wie auch in den anderen Staffeln wird es bei "The Voice of Germany" wieder Blind Auditions, Battles, Sing‑offs und Liveshows geben.
Die Blind Auditions entscheiden dabei schon früh über die Teamzusammensetzung, während die Battles und Liveshows durch die Strategien der Coaches geprägt sind.
Die 15. Staffel von "The Voice of Germany" ist jeweils um 20.15 Uhr jeden Donnerstag auf ProSieben und freitags in Sat.1 zu sehen. Zudem können die Folgen online auf Joyn gestreamt werden.