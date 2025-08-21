Die Rechtsextremistin Marla-Svenja Liebich will einem Journalisten einen Satz untersagen lassen - und scheitert. Auf welche Umstände es für das Landgericht Berlin ankommt.

„Sven Liebich ist keine Frau“ - Landgericht Berlin sieht darin eine zulässige Äußerung

Früher Sven, jetzt Marla-Svenja Liebich - ein Berliner Gericht musste sich mit der Geschlechtsidentität der rechtsextremen Person befassen.

Magdeburg/MZ - Die Rechtsextremistin Marla-Svenja Liebich hat einen Prozess um eine Aussage zu ihrer Geschlechtsidentität verloren. Gestritten wurde um den Satz „Sven Liebich ist keine Frau“, den der frühere „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt im Juli auf „X“ veröffentlicht hatte.