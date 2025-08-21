Auf einer Demo am Samstag wollen linke Gruppen gegen Rüstungslieferungen über den Airport Leipzig/Halle protestieren. Ist die Zahl der Waffentransporte höher als angegeben?

Transportflugzeuges von Typ Boeing C-17 Globemaster der US-Luftwaffe landen auch am Flughafen Leipzig/Halle.

Schkeuditz/MZ. - Die Bürgerinitiative IG Nachtflugverbot hat den Himmel über dem Flughafen Leipzig/Halle immer fest im Blick. Über Flugradar-Portale wird täglich ausgewertet, welche Flugzeuge starten und landen. „Es sind immer nur die vielen kleinen Puzzleteile, die wir versuchen, mühsam zusammenzusetzen“, sagt Sprecher Thomas Pohl. Es sei schwierig, militärische von zivilen Flugbewegungen zu unterscheiden.