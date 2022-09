Bekam der Chef des Nationalparks im Harz einen "Maulkorb" verpasst?

So sieht die Fläche im Nationalpark Harz am Brocken aus, auf der es Anfang September gebrannt hat. Doch auf wie vielen Hektar Wald hat es wirklich gebrannt?

Schierke/MZ - Die Aussagen haben es in sich: Im Streit um den Großbrand unterhalb des Brockens und dessen Folgen veröffentlichte der Nationalpark Harz am Freitag eine Mitteilung. Darin wird die Einsatzleitung der Feuerwehr kritisiert, weil sie nach Ansicht des Nationalparks „wiederholt“ falsche Angaben zur Größe eines Brandes gemacht und die Öffentlichkeit so „in die Irre“ geführt habe.