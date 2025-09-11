weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Kommentar zu erneuerbarer Energie: Spät kommt es, doch es kommt

Kommentar zu erneuerbarer Energie Spät kommt es, doch es kommt

Das Gesetz zur Beteiligung der Kommunen an Ökostrom-Profiten kann Konflikte befrieden. Daran hat, wie sich zeigt, nicht jeder Interesse.

Von Hagen Eichler 11.09.2025, 18:16
MZ-Kommentator Hagen Eichler
MZ-Kommentator Hagen Eichler (Foto: Andreas Stedtler)

Magdeburg/MZ - Dass dieses Gesetz durch den Landtag geht, war allerhöchste Zeit: Nach jahrelanger Verzögerung wird die finanzielle Beteiligung der Kommunen an Wind- und Solarparks nun endlich Realität. Zugleich brachte die Landtagsdebatte Überraschendes zutage: Gleich zwei AfD-Abgeordnete bekannten, dass sie selbst Photovoltaik auf dem Dach haben.