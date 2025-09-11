Das Gesetz zur Beteiligung der Kommunen an Ökostrom-Profiten kann Konflikte befrieden. Daran hat, wie sich zeigt, nicht jeder Interesse.

Spät kommt es, doch es kommt

Magdeburg/MZ - Dass dieses Gesetz durch den Landtag geht, war allerhöchste Zeit: Nach jahrelanger Verzögerung wird die finanzielle Beteiligung der Kommunen an Wind- und Solarparks nun endlich Realität. Zugleich brachte die Landtagsdebatte Überraschendes zutage: Gleich zwei AfD-Abgeordnete bekannten, dass sie selbst Photovoltaik auf dem Dach haben.