So tickt die Republik: Was Forscher aus Halle über die Deutschen herausgefunden haben

Halle/MZ - Das Wir-Gefühl in Deutschland ist, gesamtgesellschaftlich betrachtet, nicht sonderlich ausgeprägt. In ihrem unmittelbaren Umfeld, etwa in ihrem Wohnviertel, nehmen Menschen das aber ganz anders wahr. Demokratie als Idee ist toll. Aber nicht wenige finden, in der Praxis funktioniert sie nicht gut. Freiheitsrechte haben einen hohen Rückhalt in der Gesellschaft. Doch einige sehen auch Defizite, etwa bei der Meinungs- oder Pressefreiheit, im Osten noch stärker als im Westen.