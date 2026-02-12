Vor dem Bahn-Sicherheitsgipfel So sollen Züge in Sachsen-Anhalt sicherer werden
Was Sachsen-Anhalt nach der tödlichen Attacke auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz für mehr Sicherheit in Zügen unternehmen will.
12.02.2026, 11:30
Halle/MZ - Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz will Sachsen-Anhalt prüfen, wie sich zusätzliches Personal finanzieren lässt, um die Sicherheit zu erhöhen. „Wir müssen alle Mittel ergreifen, um Gewalt in Zügen Einhalt zu gebieten“, sagte Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) der MZ vor dem für diesen Freitag geplanten Sicherheitsgipfel mit Vertretern von Bund, Ländern und der Bahnbranche.