Was Sachsen-Anhalt nach der tödlichen Attacke auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz für mehr Sicherheit in Zügen unternehmen will.

So sollen Züge in Sachsen-Anhalt sicherer werden

Eine Zugbegleiterin mit Bodycam - ein Mittel, um die Sicherheit im Zug zu erhöhen. Die Deutsche Bahn hat damit gute Erfahrungen gemacht.

Halle/MZ - Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz will Sachsen-Anhalt prüfen, wie sich zusätzliches Personal finanzieren lässt, um die Sicherheit zu erhöhen. „Wir müssen alle Mittel ergreifen, um Gewalt in Zügen Einhalt zu gebieten“, sagte Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) der MZ vor dem für diesen Freitag geplanten Sicherheitsgipfel mit Vertretern von Bund, Ländern und der Bahnbranche.