Mike Richter ist einer der wenigen Spezialisten weltweit, die Bob- und Rodelbahnen konstruieren. Für die Olympiastrecke von Cortina arbeitete der Leipziger unter brutalem Zeitdruck – und schuf eine Bahn, die Deutschland Medaillen beschert.

Leipziger Büro baut Eiskanal - die deutschen Ingenieur hinter der Olympia-Bahn von Cortina

Die Bob- und Rodelbahn schlängelt sich mitten durch Cortina und soll etwa 85 Millionen Euro gekostet haben.

Als der deutsche Rennrodler Max Langenhan am vergangenen Sonntag im olympischen Eiskanal von Cortina d’ Ampezzo (Italien) zur Goldmedaille raste, stand auch Mike Richter am Rand der Strecke – und jubelte. „Bei meinem letzten Besuch der Bahn war alles noch eine Baustelle. Jetzt wieder dort zu sein, zu sehen, dass alles funktioniert und dann auch noch einen deutschen Sieg zu feiern – das war ein großartiges Gefühl“, erzählt der 57-jährige Ingenieur. Zur Olympiabahn, die auch für Bob und Skeleton genutzt wird, hat Richter eine besondere Beziehung. Sie ist ein Stück weit auch seine Bahn.